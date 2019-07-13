Çeşme'nin en iyi 10 kahvaltısı

Geçen hafta Bodrum için yaptığımız kahvaltı seçkisini bu hafta Çeşme’yle sürdürüyoruz. Aklınıza gelmeyecek şeylerin reçelleri, peynirler, yeşillikler, pişiler, börekler... Güne güzel bir başlangıç için hepsi sizi bekliyor.
Geçen hafta Bodrum için yaptığımız kahvaltı seçkisini bu hafta Çeşme’yle sürdürüyoruz. Aklınıza gelmeyecek şeylerin reçelleri, peynirler, yeşillikler, pişiler, börekler... Güne güzel bir başlangıç için hepsi sizi bekliyor.
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