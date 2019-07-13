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Çeşme'nin en iyi 10 kahvaltısı

Geçen hafta Bodrum için yaptığımız kahvaltı seçkisini bu hafta Çeşme’yle sürdürüyoruz. Aklınıza gelmeyecek şeylerin reçelleri, peynirler, yeşillikler, pişiler, börekler... Güne güzel bir başlangıç için hepsi sizi bekliyor.

Özge Bilgiç-Berna Büyükbayrak
13.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Çeşmenin en iyi 10 kahvaltısıNext

Geçen hafta Bodrum için yaptığımız kahvaltı seçkisini bu hafta Çeşme’yle sürdürüyoruz. Aklınıza gelmeyecek şeylerin reçelleri, peynirler, yeşillikler, pişiler, börekler... Güne güzel bir başlangıç için hepsi sizi bekliyor.

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Bahar Akıncı - Hürriyet Seyahat gezgini
Aynur Tartan - Hürriyet Cumartesi yazarı
Çağdaş Ertuna - Milliyet kent yazarı
Salih Seçkin Sevinç - Harbiyiyorum.com kurucusu
Sinan Hamamsarılar - Tatdedektifi.com kurucusu
Savaş Özbey - Kent yazarı

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