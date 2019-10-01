Nusret damadÄ± etle besledi

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±ndan Rio Ferdinand ile TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kate Wright, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Marmaris'te evlendi. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dergi satÄ±n aldÄ±, ancak hem Ferdinand hem Wright hem de konuklarÄ± iki gÃ¼nlÃ¼k kutlamalar sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan bazÄ± anlarÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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