Elbiselerin, ayakkabÄ±larÄ±n ya da saÃ§ modellerinin modasÄ± olduÄŸunu zaten biliyoruz. Son yÄ±llarda artÄ±k estetik operasyonlarÄ±n da bir modasÄ± var. Yani hiÃ§ durmadan bÄ±Ã§ak altÄ±na yatan bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler deÄŸiÅŸen bu moda akÄ±mlarÄ±na gÃ¶re gÃ¶ÄŸÃ¼slerini, kalÃ§alarÄ±nÄ±, dudaklarÄ±nÄ±, yanaklarÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyorlar.
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