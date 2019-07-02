Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Daha komiÄŸini görmedik

Daha komiÄŸini görmedik

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kadÄ±n Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda yayÄ±lan tuhaf bir moda akÄ±mÄ± gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

HÃ¼rriyet Haber
02.07.2019 - 11:09 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 20
Daha komiÄŸini gÃ¶rmedikNext

Elbiselerin, ayakkabÄ±larÄ±n ya da saÃ§ modellerinin modasÄ± olduÄŸunu zaten biliyoruz. Son yÄ±llarda artÄ±k estetik operasyonlarÄ±n da bir modasÄ± var. Yani hiÃ§ durmadan bÄ±Ã§ak altÄ±na yatan bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler deÄŸiÅŸen bu moda akÄ±mlarÄ±na gÃ¶re gÃ¶ÄŸÃ¼slerini, kalÃ§alarÄ±nÄ±, dudaklarÄ±nÄ±, yanaklarÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyorlar.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: chloe ferry , kim kardashian , kylie jenner

En Yeni Kelebek Galeriler

Ünlüleri kasÄ±p kavuran moda

Ünlüleri kasÄ±p kavuran moda

Görüntüsünü Türk cerrahlara borçlu

Görüntüsünü Türk cerrahlara borçlu

KÄ±zÄ±nÄ± annesiyle birlikte büyütecek

KÄ±zÄ±nÄ± annesiyle birlikte büyütecek

Kraliçeye Türk damat!

Kraliçeye Türk damat!

Miaâ€™nÄ±n deniz keyfi

Miaâ€™nÄ±n deniz keyfi

Beren ve arkadaÅŸlarÄ± tatilde!

Beren ve arkadaÅŸlarÄ± tatilde!

Evleniyor!

Evleniyor!

3 sene oldu bÄ±rakÄ±n artÄ±k

3 sene oldu bÄ±rakÄ±n artÄ±k

Evlenirsem yine gelinlik giyerim

Evlenirsem yine gelinlik giyerim

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2019
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.