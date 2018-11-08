Daha ayrılalı birkaç saat olmuştu: Birbirlerine sosyal medyadan öyle şeyler yazdılar ki!

Metin Hara, bir süre önce hem işleri hem de sevgilisini görmek için ABD'ye gitti. Çift bir süre birlikte vakit geçirdi. Ancak Lima, yaklaşan Victoria's Secret defilesinin hazırlıkları için New York'a gitti, Hara da Los Angeles'ta kaldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.