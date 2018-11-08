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Daha ayrılalı birkaç saat olmuştu: Birbirlerine sosyal medyadan öyle şeyler yazdılar ki!

Aşkları magazin gündeminin ilk sıralarından düşmeyen yazar Metin Hara ile top model Adriana Lima, birbirlerine sosyal medyadan yazdıklarıyla gündem oldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM METİN HARA

Hürriyet Haber
08.11.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:
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Daha ayrılalı birkaç saat olmuştu: Birbirlerine sosyal medyadan öyle şeyler yazdılar kiNext

Metin Hara, bir süre önce hem işleri hem de sevgilisini görmek için ABD'ye gitti. Çift bir süre birlikte vakit geçirdi. Ancak Lima, yaklaşan Victoria's Secret defilesinin hazırlıkları için New York'a gitti, Hara da Los Angeles'ta kaldı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM METİN HARA 

Etiketler: victoria's secret

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