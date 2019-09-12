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Cüzdanınızdaki kredi kartına dikkat! Kara listeye düşmeyin...

Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran ve ekonomide çarkların dönmesine katkı sağlayan kredi kartı, bazen vatandaşın korkulu rüyası haline gelebiliyor. O yüzden işi baştan sıkı tutmakta ve bu haberde yazan bilgileri bir yere not etmekte fayda var. İşte kredi kartı kullanma ve kart borcundan kurtulma rehberi...

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 09:40 | Son Güncelleme:
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Cüzdanınızdaki kredi kartına dikkat Kara listeye düşmeyin...Next

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre; vatandaşın cebinde 67.9 milyon kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı sahibi olan banka müşterisi ise 26 milyon civarında. Bir başka deyişle kişi başına düşen kart sayısı 2’nin üzerinde. Her yıl milyarlarca liralık ödeme kart üzerinden yapılıyor. Kredi kartına, kişinin gelirine göre bir limit belirleniyor. Bu limit ilk yıl için aylık gelirin 2 katını, sonrasında ise 4 katını aşamıyor.

Etiketler: ödeme , borç , haberler

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