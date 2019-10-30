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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
30.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Cumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi’nde gelenekselleşen yürüyüşle kutlandı

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Cumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi’nde gelenekselleşen yürüyüşle kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı Bağdat Caddesi’nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe katılanlara seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Demokrasiyi her düzeyde geliştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüpheniz olmasın, Kadıköy olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz”dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne yoğun bir kalabalık katıldı. Yürüyüşe katılanlara Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşlik etti. Cadde boyunca dans gösterilerinin düzenlendiği sahnelerin kurulduğu etkinlik Bağdat Caddesi üzerinde yapılan vals gösterisi ile başladı. 

Cumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi’nde gelenekselleşen yürüyüşle kutlandı



ODABAŞI "DAHA ÇOK KADIKÖY DEMİŞTİK"

Fener Alayı görüntülerini kutlamaya katılanlardan caddeye yerleştirilen dev ekranlardan izledi. Suadiye Işıklar’da 19.00’da başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, eski Kadıköy Belediye Başkanları Aykurt Nuhoğlu ve Selami Öztürk katıldı. Cumhuriyet tırından kalabalığa seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Her yıl büyük bir onurla katıldığım bu yürüyüşe, bugün Kadıköy Belediye Başkanı olarak katılıyorum. Belediye Başkanı olmak için göreve talip olduğumda, Kadıköy’ü İstanbul’un, hatta Türkiye’nin gözbebeği bir kent yapan değerleri anlatmış, bu değerlere sahip çıkıp, daha da çoğaltacağımızın sözünü vermiştim. ‘Daha Çok Kadıköy’ demiştik. O zaman, ulaşabildiğim kadar çok komşuma ulaşmaya çalışmıştım. Şimdi bu fırsat yeniden elime geçti. Kadıköy’ün değerlerini yaratan çağdaş, Atatürkçü, özgürlükçü, Cumhuriyet değerlerine bağlı, aydınlık yüzlü yüz binlerce komşum hemen yanı başımda. O sözü şimdi hepinizin huzurunda bir kez daha veriyorum. Kadıköyümüz, daha güçlü, değerlerine daha tutunmuş, yeni nesillere aktardığı Atatürk ilkeleriyle her zaman örnek bir ilçe olmaya, Cumhuriyetin ve özgürlüklerin kalesi olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

"DEMOKRASİYİ HER DÜZEYDE GELİŞTİRMEK, HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelesi kahramanlarını anarak devam etti.  “Demokrasiyi her düzeyde geliştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüpheniz olmasın, Kadıköy olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Her demokratik ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de siyasi konularda farklı tercihler mevcuttur ve olmak zorundadır. Aksi halde demokrasi olmaz. Farklı bakış açılarını 'kutuplaşma' olarak görmek, olgunlaşmamış bir demokratik anlayışın yansımasıdır. Bu farklılıklar, dışlama, tahkir etme, yok sayma, kültürel bölünme değil, tam tersine demokratik zenginliğin bir göstergesi olarak alınmalıdır. Kadıköy, bu gerçeğin böyle algılandığı, yaşayan, canlı bir demokratik modeldir. Kadıköy Özgürlüktür” dedi. Alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamlayan Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ile kalabalığı selamladı. Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencisi Tuana Topal’ın okuması ile son buldu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.

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