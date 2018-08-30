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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

    AA
    30.08.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuNext

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi ile Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlama konuşması yaptı.

    Etiketler: son dakika

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