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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı'nı gördü ve bir anda ağlamaya başladı

    Cumhurbaşkanı'nı gördü ve bir anda ağlamaya başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Küçük bir çocuk Erdoğan'la fotoğraf çektirirken gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı, engelli bir vatandaşla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

    DHA-İHA-AA
    06.08.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanını gördü ve bir anda ağlamaya başladıNext

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne geldi.

    Etiketler: son dakika

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