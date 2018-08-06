Cumhurbaşkanı'nı gördü ve bir anda ağlamaya başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Küçük bir çocuk Erdoğan'la fotoğraf çektirirken gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı, engelli bir vatandaşla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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