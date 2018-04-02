'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay’a değil, Afrin’e iniyoruz' deyince...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerle önceki gün Hatay’da bir araya geldi. Çok sayıda sanatçı da hem harekata destek olmak hem de Mehmetçik’e moral vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, o ziyaretin perde arkasını yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerle önceki gün Hatay’da bir araya geldi. Çok sayıda sanatçı da hem harekata destek olmak hem de Mehmetçik’e moral vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, o ziyaretin perde arkasını yazdı.
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