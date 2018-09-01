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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

    AA
    01.09.2018 - 23:08 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladılarNext

    Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı. Buradan konakladığı otele dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar sevgi gösterisiyle karşıladı.

    Etiketler: erdoğan , kırgızistan , son dakika

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