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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında YPG/PKK'lı teröristlerin çekilmesinin devam ettiğini belirtirken, "Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu" dedi.
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