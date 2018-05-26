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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar öncesi ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

    Hürriyet Haber
    26.05.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğandan iftar öncesi ziyaretNext

    Erzurum'daki programının ardından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , iftar , gündem

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