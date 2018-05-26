Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar öncesi ziyaret

Erzurum'daki programının ardından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.
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