DHA-AA-İHA
Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 18:59,
Erdoğan veto etmişti... Bakan Kurum canlı yayında duyurdu! Ve mühürlendiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Bakan Kurum, mühürlenen termik santraller ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BAKAN KURUM: 6 TERMİK SANTRAL KAPATILDI
Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.
BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİK ARZIMIZ SORUNSUZ SÜRECEK
Sürecin bir parçası olarak standartlara uymayan santrallere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yaptırımların uyguladığını dile getiren Dönmez, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek." ifadesini kullandı.
İŞTE MÜHÜRLENEN SANTRALLER...
KANGAL TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ
SİVAS’ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.
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