Hatay ziyaretinden kareler

Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Sibel Can, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Tolga Zengin Gökhan Gönül, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler dün Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında sınırdaydı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.