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    Hatay ziyaretinden kareler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sanat ve spor dünyasından ünlü isimler dün Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiğe destek için Hatay'daydı.

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:
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    Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Sibel Can, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Tolga Zengin Gökhan Gönül, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler dün Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında sınırdaydı.

    Etiketler: ziyaret , gündem

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