Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç’le sosyal medyada canlı görüştü

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E ÜMMÜ GÜLSÜM DAMGA VURDU ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.