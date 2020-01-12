Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç’le sosyal medyada canlı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu.
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Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm’e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti.
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E ÜMMÜ GÜLSÜM DAMGA VURDU
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.
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İşte, yarışmacının performansı ve sosyal medyada yarışmacı hakkında yapılan bazı yorumlar...
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Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.
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4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi.
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Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı.
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Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi. 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.
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TÜRKİYE ONU KONUŞTU!
Ümmü Gülsüm'ün hikayesi programı izleyen seyircilerin de dikkatini çekti.
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Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsüm Genç damga vurdu. Çok sayıda kullanıcı Twitter hesabından düşüncelerini dile getirdi.
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İşte o mesajlardan bazıları:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Başarıya giden yolda engel diye bir şey yoktur. Tebrikler Gülsüm. Her zaman, hepinizin yanınızdayız.
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- Atv de şu an; işitebilen ama konuşamayan bir yarışmacı var, adı Gülsüm. Onu seyretmek mutlu etti. Her cevaptan sonra gözlerinin içinin gülmesi ise muazzam. Nice Gülsüm’lere
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-Ve Bu Akşam Bir Kadının Gülüşüne Hayran Kaldı bu Ülke... Gülsüm.
- Artvin'de mesai arkadaşımız olan değerli, çalışkan ve güler yüzlü kardeşimiz Ümmü Gülsüm GENÇ, inşallah başarılı olup iyi bir miktar ile ayrılacaktır.