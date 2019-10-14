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Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: 'Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Dünya Türk İş Konseyi (DEİK) toplantısında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. ''Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz siz ne derseniz deyin'' ifadelerini kullandı.
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