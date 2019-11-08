Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu’nun annesinin cenazesine katıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.
Mersin'de, Yörük kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.