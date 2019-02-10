Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşındaki Meliha Nine ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Meliha Demirel, program sonunda yanına gittiği Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan'a verilmek üzere de el örmesi çorap hediye etti.
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