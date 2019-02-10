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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşındaki Meliha Nine ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Ankara'nın Ayaş ilçesinden Meliha Demirel, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda Erdoğan'la bir araya geldi.

    Hürriyet Haber
    10.02.2019 - 20:22 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşındaki Meliha Nine ile bir araya geldiNext

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Meliha Demirel, program sonunda yanına gittiği Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan'a verilmek üzere de el örmesi çorap hediye etti.

    Etiketler: son dakika , haberler
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