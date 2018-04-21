Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 eser bağışladı...

"Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi açılışına İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hümeyra Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
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