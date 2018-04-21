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    Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 eser bağışladı...

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda açıldı.

    İSTANBUL,(DHA)
    21.04.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 eser bağışladı...Next

    "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi açılışına İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hümeyra Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

    Etiketler: kişisel koleksiyon , tesbih , ibn-i haldun üniversitesi , gündem

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