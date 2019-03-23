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    Haberler >Gündem>Cumhur İttifakı Ankara mitingini alanı saatler öncesinden doldu

    Cumhur İttifakı Ankara mitingini alanı saatler öncesinden doldu

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde çok sayıda vatandaş Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.

    AA - İHA - DHA - Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA
    23.03.2019 - 13:47 | Son Güncelleme:
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    Cumhur İttifakı Ankara mitingini alanı saatler öncesinden dolduNext

    Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 450 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma çıktı ve mesaj verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda hipodromda Emniyet'in verdiği rakama göre 450 bin kişi var'' dedi.

    Etiketler: miting , son dakika , haberler

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