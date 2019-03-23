Haberler >Gündem>Cumhur İttifakı Ankara mitingini alanı saatler öncesinden doldu
Cumhur İttifakı Ankara mitingini alanı saatler öncesinden doldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde çok sayıda vatandaş Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.