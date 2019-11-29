Cuma namazı saat kaçta? Namaz kaçta biter?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cuma namazı saatleri ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. İkamet ettikleri ildeki en yakın camide cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, cuma namazı saatleri bilgisini edinmeye çalışıyor. Namaz saatleri her hafta bir kaç dakikalık fark gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Namaz kaçta biter? İşte, il il cuman namazı saatleri
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2019 Kasım ayının son cuma namazı bugün kılınacak 'Cuma namazı saat kaçta?' Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününün en çok araştırılan konusu namaz saati oldu. İnananlar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte kendilerine en yakın camilere giderek cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirecek. Cuma namazı saati 7 bölge 81 ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle cuma namazının haftalık olarak takip edilmesi gerekiyor.
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Abdest nasıl alınır ve Cuma namazı nasıl kılınır sorusu, ibadetlerini eda edecek olan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için en özel günlerden biri olan cuma gününde bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı, kılınışı ile bu hafta ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konu oldu. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin internet üzerinden araştırdığı 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da resmi internet sitesinde anlatıldı..
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22 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ Türkiye'nin en kalabalık şehirleri başta olmak üzere tüm illerin bu haftaki cuma namazı saatlerini derledik. İstanbul: 12:57 Ankara: 12:42 İzmir: 13:04 Ayrıca ikamet ettikleri ilçenin cuma namazı vaktini öğrenmek isteyenler, “Dünya Namaz Vakitleri” sayfasından ilçe seçiminde bulunabilirler.