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Gündem
20 Aralık 2019 - 11:13,

20 Aralık'ta cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il cuma namazı saati

Cuma namazı saati bilgisi için araştırmalar erken saatlerden bu yana devam ediyor. Cemaatle birlikte namaz ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hem cuma namazı saatini hem de cuma namazıyla ilgili bilgileri inceliyor. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Peki, 20 Aralık'ta cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il cuma namazı saati

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Cuma namazı saati Türkiye’nin dört bir yanında merak konusu olmaya devam ediyor. Her hafta birkaç dakikalık fark gösteren cuma namazı saati bilgisini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı vaktini saatler üzerinden paylaşmıştı.

CUMA NAMAZI SAAT BİLGİSİ

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler namaz saati bilgisine çevrildi. İkamet ettikleri veya kısa süreli bulundukları ilde cuma namazı ibadeti görevini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 'cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte cemaat ile birlikte namaz kılmak isteyenler için il il cuma namazı saati bilgisi...

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İstanbul bugün cuma namazı saati 13:06'da, Ankara'da 12.51'de, İzmir'de 13.14'de kılınacak.. İstanbul'un ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız aşağıdaki linkten ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenebilirler CUMA NAMAZI SAAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

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Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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