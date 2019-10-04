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    Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri

    Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını arıyorlar. Kentlerindeki namaz vakitlerini merak edenler internette 'cuma namazı bugün saat kaçta' sorusunun cevabını arıyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz vakitleri resmi internet sitesinden her hafta düzenli olarak duyuruluyor. Peki 4 Ekim Cuma günü namaz saati kaçta? İşte il il cuma namazının kılınacağı saatler

    Hürriyet Haber
    04.10.2019 - 08:04 | Son Güncelleme:
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    Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak İşte il il cuma namazı saatleriNext


    Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu tüm illerde yaşayan vatandaşlarımızın bugün internette aradığı konular arasında geliyor.

    İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerimizde yaşayan vatandaşlar bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri

    Etiketler: cuma namazı saat kaçta , il il cuma namazı saatleri , istanbul cuma namazı saat kaçta , son dakika haberler

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