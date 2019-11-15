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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
15 Kasım 2019 - 11:17,

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı - Cuma namazı saat kaçta?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce vatandaş, cuma namazı için kendilerine en yakın camileri ziyaret edecek. Namaz ibadetini hakkıyla ve vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı namaz saatlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı bugün hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı saatleri...

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Cuma namazı saati Türkiye’nin dört bir yanında ana gündem konusu oldu. Perşembe akşamından bu yana cuma mesajı paylaşımında bulunan vatandaşlar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saatini incelemeye başladı. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, il il Cuma namazı saatleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? sorusu dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında ilk sırada. Cuma namazı saatleri Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her hafta birkaç dakika değişiklik gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

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Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşları kafa karışıklığı yaşamaması adına ‘dünya namaz vakitleri’ sayfasıyla namaz saatlerini paylaştı. İşte, 15 Kasım tarihli cuma namazı saatleri:
İstanbul: 12:54
Ankara: 12:38
İzmir: 13:01
Bursa: 12:53
Edirne: 13:03
Eskişehir: 12:47
Samsun: 12:24
Trabzon: 12:11
Gaziantep: 12:20
Ayrıca ikamet ettikleri ilçenin cuma namazı vaktini öğrenmek isteyenler, “Dünya Namaz Vakitleri” sayfasından ilçe seçiminde bulunabilirler.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.
4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

4CUMA NAMAZININ REKAT SAYISI NEDİR

CUMA NAMAZININ REKAT SAYISI NEDİR?

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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DHA /