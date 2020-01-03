Cuma tebrikleri: Resimli Cuma mesajları için yeni ve dikkat çekici 'Hayırlı Cumalar' dilekleri

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 2020 yılının ilk günlerinde de binlerce Müslüman'ın yakınlarına gönderdiği güzel temennileri oluşturdu. Şu ana kadar binlerce kişinin sosyal medya hesapları ya da anlık mesajlaşma uygulamaları ile yakınlarına gönderdiği Cuma mesajları, henüz göndermeyen kişiler tarafından resimli Cuma mesajları seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, günün ilk saatleri itibariyle yakınlarınız için gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri



YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI



Cuma mesajları 2020 yılının ilk ibadet günlerinde pek çok Müslümanın gönderilerinde yer bulacak. Sabah saatleri itibariyle, dostları, arkadaşları ve akrabaları için kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları arasından birisini seçerek göndermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı.



Cuma mesajları içerisinde en çok tercih edileni resimli ve anlamlı olanlar olacak. İşte, bu bağlamda tercih edebileceğiniz birbirinden anlamlı ve resimli Cuma mesajları seçenekleri...



Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.



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