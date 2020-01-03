Cuma tebrikleri: Resimli Cuma mesajları için yeni ve dikkat çekici 'Hayırlı Cumalar' dilekleri
3 Ocak resimli Cuma mesajları yeni ve etkileyici seçenekleri ile araştırılıyor. Binlerce kişinin sabahın ilk saatlerinde gönderilerinde yer vereceği Hayırlı Cumalar mesajları için kısa seçenekler ön planda yer alıyor. 2020 yılının ilk Cuma gününde gönderilerde yer bulacak olan Cuma mesajları, güzel temennilerle birlikte gündemde yer alacak. İşte, 2020 yılının ilk günleri için kullanabileceğiniz resimli Cuma mesajları alternatifleri
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Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 2020 yılının ilk günlerinde de binlerce Müslüman'ın yakınlarına gönderdiği güzel temennileri oluşturdu. Şu ana kadar binlerce kişinin sosyal medya hesapları ya da anlık mesajlaşma uygulamaları ile yakınlarına gönderdiği Cuma mesajları, henüz göndermeyen kişiler tarafından resimli Cuma mesajları seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, günün ilk saatleri itibariyle yakınlarınız için gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri
YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma mesajları 2020 yılının ilk ibadet günlerinde pek çok Müslümanın gönderilerinde yer bulacak. Sabah saatleri itibariyle, dostları, arkadaşları ve akrabaları için kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları arasından birisini seçerek göndermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı.
Cuma mesajları içerisinde en çok tercih edileni resimli ve anlamlı olanlar olacak. İşte, bu bağlamda tercih edebileceğiniz birbirinden anlamlı ve resimli Cuma mesajları seçenekleri...
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Mesajların devamını görmek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
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Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar...
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..
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Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...
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- Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.
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- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
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-“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”
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-“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”
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Günaydınlar, hayırlı cumalar. Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
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Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
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Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."