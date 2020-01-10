Cuma mesajları resimli seçenekler ile 10 Ocak sabahı 'Hayırlı Cumalar' dileklerine imkan tanıyacak!
Cuma mesajları resimli ve yeni seçenekleri ile pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak bilinen bu günde, 2020 yılının ikinci Cuma gününe özel olarak araştırılan resimli Cuma mesajları seçenekleri, internet üzerinden merakla sorgulanmaya devam ediyor. Resimli Cuma mesajları arasından birisini tercih edecek olan binlerce Müslüman, sabah saatlerinde 'Hayırlı Cumalar' dileklerini yerine getirebilecek. Peki, Cuma mesajları için resimli seçenekler neler olacak? İşte, 10 Ocak sabahına uygun olarak 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve Whatsapp'a uygun resimli Cuma mesajları seçenekleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cuma mesajları için resimli seçenekler, güzel dileklerin iletilmesine vesile olacak. Görselli olarak gönderilerde yer bulabilecek olan Cuma mesajları, internet üzerinden en güzel seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 yılının ilk günlerine özel olarak sade, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Resimli Cuma mesajları arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek olan vatandaşlar, buna göre Whatsapp, Facebook, Instagram ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gönderilerini sağlayabilecek. Resimli Cuma mesajları için aşağıda yer alan seçenekleri kullanabilir, dilerseniz sözlü Cuma mesajları seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 2020 yılının ilk günlerinde de binlerce Müslüman'ın yakınlarına gönderdiği güzel temennileri oluşturdu. Şu ana kadar binlerce kişinin sosyal medya hesapları ya da anlık mesajlaşma uygulamaları ile yakınlarına gönderdiği Cuma mesajları, henüz göndermeyen kişiler tarafından resimli Cuma mesajları seçenekleri ile araştırılıyor.
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Mesajların devamını görmek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
İşte, bol seçenekli resimli Cuma mesajları seçenekleri...
2
Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar...
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..
3
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...
4
- Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.
5
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.