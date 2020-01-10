Cuma mesajları resimli seçenekler ile 10 Ocak sabahı 'Hayırlı Cumalar' dileklerine imkan tanıyacak!

Cuma mesajları için resimli seçenekler, güzel dileklerin iletilmesine vesile olacak. Görselli olarak gönderilerde yer bulabilecek olan Cuma mesajları, internet üzerinden en güzel seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 yılının ilk günlerine özel olarak sade, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri



RESİMLİ CUMA MESAJLARI



Resimli Cuma mesajları arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek olan vatandaşlar, buna göre Whatsapp, Facebook, Instagram ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gönderilerini sağlayabilecek. Resimli Cuma mesajları için aşağıda yer alan seçenekleri kullanabilir, dilerseniz sözlü Cuma mesajları seçeneklerini de kullanabilirsiniz.



Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 2020 yılının ilk günlerinde de binlerce Müslüman'ın yakınlarına gönderdiği güzel temennileri oluşturdu. Şu ana kadar binlerce kişinin sosyal medya hesapları ya da anlık mesajlaşma uygulamaları ile yakınlarına gönderdiği Cuma mesajları, henüz göndermeyen kişiler tarafından resimli Cuma mesajları seçenekleri ile araştırılıyor.



Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.



Mesajların devamını görmek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...



İşte, bol seçenekli resimli Cuma mesajları seçenekleri...