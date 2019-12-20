Cuma mesajları resimli, kısa, anlamlı ve yeni seçenekler ile Hayırlı Cumalar dileklerine vesile olacak

Cuma mesajları, bu günün maneviyatını kısa ve öz sözler ile yakınlarına hissettirmek isteyen kişilerin sabah saatlerinde gündemini oluşturuyor. Whatsapp, Facebook ve diğer sosyal mecralarda paylaşılabilecek olan Cuma mesajları, kısa seçenekleri ile tercih ediliyor. İşte, birbirinden birbirinden güzel seçeneklerle en yeni resimli Cuma mesajları



20 ARALIK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ



Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.



Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )



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