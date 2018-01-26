Haberler >Gündem>Cuma mesajları ile günün anlamını vurgulayın! En güzel ve yeni Cuma mesajları
Cuma mesajları ile günün anlamını vurgulayın! En güzel ve yeni Cuma mesajları
Cuma mesajları, İslam dini için çok önemli bir yere sahip olan bu gün içerisinde yakınlar ve dostlarla paylaşılacak. İbadetlerini eda etmeden önce, en güzel Cuma mesajları seçenekleri arasından birisini gönderilerinde kullanacak olan Müslümanlar, sosyal medya ve SMS üzerinden paylaşımlarını gerçekleştirecekCuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür.Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir. Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarlısı,efendisi de denir.Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir. Cuma ferdi cemiyete; cemiyeti milliyete bağlayan ve toplum arasında düşünce, inanç, amaç ve hizmet birliğini sağlayan bir gün-dür İslâm Dîni bu günü mü'minler için haftalık toplantı ve toplu halde Allah'a yönelme, ibâdette bulunma zamanı olarak belirlemiş-tir Bir hafta içinde ortaya çıkan meseleler, olaylar ve sosyal konular cuma günü ele alınıp Kur'ân'm süzgecinden geçirildikten sonra bir komprime haline getirilerek cemaate sunulur.Müminlerin Bayramı olarak bilinen Cuma günü ile ilgili Kur'an-ı Kerimde müstakil sure bulunmaktadır. Bu surede cenabı Allah Cuma günü ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.