Cuma mesajları için en yeni ve hadisli seçenekler! 2020 resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2020 yılının ilk haftalarında resimli seçenekler ile araştırılmaya devam ediyor. Yeni ve resimli Cuma mesajları aracılığıyla bugünün anlamını ve önemini yakınlarına hissettirmek isteyen Müslümanlar, sözlü ve resimli Cuma mesajları arasından birisini tercih etmek istiyor. İşte, 2020 yılının yeni ve resimli Cuma mesajları ile 17 Ocak Cuma günü gönderilerinizde yer verebileceğiniz seçenekler



2020 YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ



İşte, Cuma mesajları gönderilerinizde kullanabileceğiniz seçenekler;



Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...



Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar...



Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.



ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..



Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.



Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…



