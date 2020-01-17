Cuma mesajları için en yeni ve hadisli seçenekler! 2020 resimli Cuma mesajları
Resimli Cuma mesajları 17 Ocak sabah saatleri itibariyle milyonlarca Müslümanın gündemini oluşturdu. İbadetlerin yerine getirileceği bu günde, en yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri arasından birisini seçerek gönderilerinde yer vermek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Resimli, sözlü ve hadisli Cuma mesajları seçeneklerinden birisi ile Hayırlı Cumalar dileklerini iletebilecek olan vatandaşlar, buna göre en iyi seçenekleri araştırıyor. İşte, milyonlarca kişinin tercih yapmak istediği 17 Ocak resimli Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2020 yılının ilk haftalarında resimli seçenekler ile araştırılmaya devam ediyor. Yeni ve resimli Cuma mesajları aracılığıyla bugünün anlamını ve önemini yakınlarına hissettirmek isteyen Müslümanlar, sözlü ve resimli Cuma mesajları arasından birisini tercih etmek istiyor. İşte, 2020 yılının yeni ve resimli Cuma mesajları ile 17 Ocak Cuma günü gönderilerinizde yer verebileceğiniz seçenekler
Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...
Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar...
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…
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Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
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- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
5
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
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Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.