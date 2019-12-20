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Gündem
20 Aralık 2019 - 10:04,

Cuma mesajları 2019: Yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize kendinizi hatırlatın

Cuma namazı hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da Cuma mesajları paylaşımında bulunuyor. Bu mübarek günde kalplerinden geçen güzel dilekleri ve duaları iletmek isteyenler, yeni ve resimli Cuma mesajları için araştırma yapıyor. Siz de yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. İşte en güzel ve en yeni Cuma mesajları

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1

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok araştırılan konularından biri oldu. Güzel ve içten duygularını özellikte uzakta olan sevdiklerine iletmek isteyenler cuma mesajları örneklerini bir vesile olarak görüyor. İsterseniz metin isterseniz de resimli cuma mesajları ile sosyal medyadan veya WahtsApp'tan sevdikleriniz için cuma mesajları paylaşımında bulunabilirsiniz. İşte yeni ve resimli cuma mesajları...

2

-Gönülden gönüle giden bir yol vardır ya duaların da gönderildiği... O yol hiç kapanmasın... Hayırlı Cumalar

-Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

-Unutmayın ; Hayat şükür etmemize sebep güzelliklerle doludur. Kıymetini bilerek yaşamak umuduyla ...

3

- Allah’ım!

Bugün taksim edeceğin hayırdan,

Hidayet vereceğin nurdan,

Dağıtacağın rahmetten,

Vereceğin rızıktan,

Gidereceğin sıkıntıdan,

Kaldıracağın musibetten ve

Koruyacağın fitneden,

Bizleri En çok nasiplenecek kullarından

olmayı ihsan eyle !...Hayırlı Cumalar...

- "Mü'min, darda kalır, zorda kalır ama asla ümitsiz olmaz.

Umut hiç beklemediğin bir anda Allah'ın senin için rahmet kapılarını açmasıdır.."

Hayırlı sabahlar

Hayırlı Cumalar dua ile..

- Neyin yokluğunu yaşıyorsanız, en hayırlı şekilde Rabbim size onu nasip etsin...

Hayırlı Cumalar

4

- Kim bilir belki bizden habersiz edilen bir dua kurtaracak bizi hayırlı cumalar...

- Ne demiş Mevlana; Kendini çok beğenme kul katında. Ne kendini beğenmişler vartoprak altında...

- Annenin yaptığı dua en çabuk kabul olan dualardandır...

Rabbim, bizleri annemizin hayır duasını alanlardan eyle...

Hayırlı Cumalar...

- "Mü'min, darda kalır, zorda kalır ama asla ümitsiz olmaz.

Umut hiç beklemediğin bir anda Allah' ın senin için Rahmet kapılarını açmasıdır.."

Hayırlı sabahlar

5

Hayatı güzelleştiren, insanların

güzelliğidir. Kimi çaba harcayarak

bir şey yapmak ister.Kiminin ise varlığı

en büyük güzelliktir...

İyi insanlara rast gelelim

Hayırlı Cumalar

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim, Dua, 72)Hayırlı Cumalar

Ve zamanı geldiğinde, Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak. Hayırlı cumalar.

Şükür ki ;

Karanlığı aşan,

Cumâ’ ya ulaşan duâ' larımız var.

Hayırlı Cumalar

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