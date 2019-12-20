Cuma mesajları 2019: Yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinize kendinizi hatırlatın

- Kim bilir belki bizden habersiz edilen bir dua kurtaracak bizi hayırlı cumalar...



- Ne demiş Mevlana; Kendini çok beğenme kul katında. Ne kendini beğenmişler vartoprak altında...



- Annenin yaptığı dua en çabuk kabul olan dualardandır...



Rabbim, bizleri annemizin hayır duasını alanlardan eyle...



Hayırlı Cumalar...



- "Mü'min, darda kalır, zorda kalır ama asla ümitsiz olmaz.



Umut hiç beklemediğin bir anda Allah' ın senin için Rahmet kapılarını açmasıdır.."



Hayırlı sabahlar