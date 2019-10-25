Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cuma mesajları 2019: Sosyal medyada paylaşılan günaydın ve cuma mesajlarından derlemeler
Mübarek cuma gününü karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren cuma mesajlarını incelemeye başladı. Cuma namazı öncesinde kalplerinden geçen güzel dilekleri paylaşmak isteyenler cuma mesajlarını aracı olarak görüyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları günaydın ve cuma mesajlarını birlikte iletiyor. İşte, sosyal medyada paylaşılan günaydın ve cuma mesajlarından derlemeler...
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma mesajları için araştırmalar gece yarısı itibariyle başladı. Bugün yapılacak ibadetlerin yanı sıra uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen güzel dilekleri iletmek isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını ayrıca günaydın mesajlarını inceliyor. Sosyal medya da hem cuma mesajlarının hem de günaydın mesajlarının en çok paylaşıldığı mecralardan biri. İşte, sosyal medyada paylaşılan günaydın ve cuma mesajlarından derlemeler...
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Kalp gözü açık kinden nefretten uzak selâm verip selâm alanların Allah için sevdiklerimizin cuması mübarek olsun hayırlı cumalar
Günaydın herkese cuma sabahından. Hayırlı Cumalar cumamız mübarek olsun. İnşallah bugün hayatınızın güzel geçecek günlerinin ilk günüdür. Amin.
Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Kardeşin hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Hayırlı cumalar
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
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Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.
İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun" derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar Sevgili Dostlarım
*UNUTTUM! Dünya bir gölgelikti oysa…Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum… Unuttum yapmam gerekenler vardı, burası imtihandı… Zevke sefaya dalıp, ahiretimi unuttum…Rabbime verdiğim bir sözüm vardı, dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi…Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.
*Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah’ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.
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- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
– Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.