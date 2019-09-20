Resimli cuma mesajları: Cuma mesajları 'Hayırlı Cumalar' etiketiyle paylaşılıyor

Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak için geri sayımını sürdüren vatandaşlar, ezan vakti öncesinde cuma mesajları paylaşımında bulunuyor. Özellikle uzakta olan sevdiklerine kendilerini hatırlatmak ve mübarek cuma gününde onları unutmadıklarını göstermek isteyenler, cuma mesajlarını önemli bir fırsat olarak görüyor. Sizler de ister metin isterseniz de görsel halindeki bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. İşte, resimli, uzunlu-kısalı en güzel cuma mesajları
Bir mübarek cuma günü geldi çattı. Tüm dünyadaki Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan cuma günlerinde ana gündem konularından biri de cuma mesajları. Cuma namazı hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da en güzel ve resimli cuma mesajlarını inceliyor.
Mübarek cuma günlerinin geleneği haline gelen cuma mesajları, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra WhatsApp aracılığıyla iletiliyor. Özellikle resimli Cuma mesajları rağbet görüyor. İşte, resimli ve metin halindeki Cuma mesajlarından derlemeler
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