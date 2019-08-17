Çukurca'ya Moldovalı gelin! Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 6 yıl önce New York'a giden 38 yaşındaki Ramazan Deniz ile iş yerinde tanıştığı 32 yaşındaki Aliona Zabrian hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ailelerinin de destek verdiği çift için Çukurca ilçesinde yöresel adetlere uygun düğün yapıldı.
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