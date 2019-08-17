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    Haberler >Gündem>Çukurca'ya Moldovalı gelin! Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu

    Çukurca'ya Moldovalı gelin! Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu

    Çalışmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletinde tanışan Moldovalı Aliona Zabrian ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Ramazan Deniz, Irak sınırındaki ilçede 2 gün süren yöresel düğünle evlendi.

    AA
    17.08.2019 - 22:46 | Son Güncelleme:
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    Çukurcaya Moldovalı gelin Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olduNext

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 6 yıl önce New York'a giden 38 yaşındaki Ramazan Deniz ile iş yerinde tanıştığı 32 yaşındaki Aliona Zabrian hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ailelerinin de destek verdiği çift için Çukurca ilçesinde yöresel adetlere uygun düğün yapıldı. 

    Etiketler: Moldova , evlenlilik , son dakika haberler
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