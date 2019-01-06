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Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı Dağları arasında... -5 derecede sıkı takip
TERÖRLE zorlu kış şartlarında da mücadeleyi aralıksız sürdüren komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak’taki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe’de operasyon düzenledi. Karla kaplı dağ eteklerinde yerli üretim silah ve teçhizatla eksi 5 derecede operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin izini sürdü.
6’ncı Komando Tugayı komutasında bulunan Şırnak’taki Görmeç Üs Bölgesi’nde görevli komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları blokunda başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadele operasyonlarını ağır kış şartlarında da aralıksız sürdürüyor. Şırnak’ta çevresi karla kaplı ve sisli Cudi, Gabar, Namaz ile Yassı (Ciraf) dağları arasındaki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe’de, komandoların eksi 5 derecede yürüttüğü terörle mücadele operasyonu, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibince görüntülendi.
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