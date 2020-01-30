Corona virüsünde son gelişmeler: Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı? Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
Corona virüsü nedir sorusu, dünyada giderek yaygınlaşan virüsün gündemde yer almasıyla beraber en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen corona virüsünün giderek tehlikeli bir hal alması ve Türkiye'de görüldüğü iddiası ile ilgili sıcak gelişmeler gelmeye davam ediyor. Peki, corona virüsü nedir, coronavirüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı? İşte, corona virüsü belirtileriyle ilgili bilgiler ve corona virüsünde son gelişmeler.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyada tehlike saçmaya devam ediyor. Hastalık hızla yaygınlaşırken virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da ölü sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi. İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. Gemide 27 Türk yolcunun olduğu açıklandı. Üst solunum yolu rahatsızlığı ile belirtileri benzerlik gösteren corona virüsü tehlikenin giderek tehlikeli bir boyut aldığını gözler önüne seriyor. Hastalıkla ilgili bilinçlenmek isteyen vatandaşlar, internette sıklıkla corona virüsünün bulaşıcılığı ve tedavisini sorguluyor. Peki, corona virüsü nasıl bulaşır? İşte, corona virüsü ile ilgili son gelişmeler.
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CORONA VİRÜSÜNDE SON GELİŞMELER
AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. Geminin Türkiye yetkilisi 27 Türk yolcu olduğunu açıkladı. İtalyan haber ajansı gemide virüse rastlanmadığını duyurdu.
İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda Çinli 2 yolcuda yeni tip koronavirüsten şüphelenilmesinin ardından demirlenen ve karantinaya alınan Costa Smeralda yolcu gemisinde 27 Türk yolcu olduğu bildirildi. İtalyan haber ajansı karantina altındaki gemide virüse rastlanmadığını duyurdu.
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AA muhabirinin Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Çinli bir çiftte koronavirüs bulunduğu şüphesiyle Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyor.
Büyükelçilik yetkilileri, gemideki Türk yolcuların henüz kendileriyle irtibat kurmadığını belirtirken, buradaki vatandaşların yararlanması için büyükelçilik iletişim bilgilerini liman yetkilileriyle paylaştıklarını aktardı.
İtalya'da 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.
Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.
Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı. Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.
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CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?
Aksaray'da olası bir Corona virüsü ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.
İstanbul ve İzmir'de de corona virüsü şüphesiyle bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı corona virüsünün Türkiye'ye görülmediğini açıkladı.
Yanlış bilgi aktarımının son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğunlaştığına dikkati çeken Bakan Koca, koronavirüsü şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları söyledi:
"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu. Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.
Coronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana bulaştığı tahmin ediliyor. coronavirüsüne sahip hayvanlardan insana bulaşan bir örnek daha bilinmiyor.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
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Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü, enfekte olanların üçtü berini öldürdü.