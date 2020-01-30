Corona virüsünde son gelişmeler: Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı? Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ? Aksaray'da olası bir Corona virüsü ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.



İstanbul ve İzmir'de de corona virüsü şüphesiyle bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı corona virüsünün Türkiye'ye görülmediğini açıkladı.



Yanlış bilgi aktarımının son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğunlaştığına dikkati çeken Bakan Koca, koronavirüsü şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları söyledi:



"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu. Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."