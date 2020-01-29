Corona virüsü tehlikesi artarak devam ediyor.. Corona virüsünün tedavisi nasıl yapılıyor, hastalıktan korunmak için ne yapılmalı? İşte detaylar

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya her geçen gün yaygınlaşan corona virüsünden ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Dünyanın harekete geçtiği corona virüsü ile ilgili önemler dünya ülkelerini alarma geçirirken, corona virüsü nedir ve corona virüsü nasıl bulaşır soruları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üst solunum yolu rahatsızlığı ile benzerlik gösteren corona virüsü belirtileri de yoğunlukla araştırılan diğer başlıklar arasında. Peki, corona virüsü tedavisi nasıl yapılır? Corona virüsü bulaşıcı mı ve nasıl korunmalıyız? İşte, corona virüsü ile ilgili merak edilen bilgiler...



Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan koronavirüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 106 kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.