Corona virüsü nedir belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü Dışişleri Bakanlığı'ndan bir uyarı daha geldi. Bakanlık Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti. ABD, Fransa ve son olarak Komboçya'da görülen corona virüsü yaygınlaşırken vatandaşların hastalıkla ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, corona virüsü nedir belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? İşte, corona virüsü ile ilgili detaylar
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Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra ABD, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de coronavirüsü vakalarının tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı. Uzmanlar , coronavirüsünden hastalananların sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Son olarak Kamboçya'da ilk kez, coronavirüsü vakasına rastlandığı bildirildi. 'Coronavirüsü Türkiye'de görüldü' iddialarına ise yenileri ekleniyor. Peki, coronavirüsü nedir? Coronavirüsü Türkiye’ye geldi mi?
Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.
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CORONAVİRÜSÜ BULAŞICI MI?
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip coronavirüsü solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
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CORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
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Virüsün sebep olduğu ölümlerin sayısı giderek artarken Türkiye'de henüz bir vaka görülmediği söyleniyor ancak Konya’daki Çinli bir kadının coronavirüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılması “Türkiye’ye de geldi” iddialarına neden oldu. Peki, iddialar doğru mu? Coronavirüsü Türkiye’ye geldi mi?
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Konya'da coronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.
Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.