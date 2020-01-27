Corona virüsü nedir belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra ABD, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de coronavirüsü vakalarının tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı. Uzmanlar , coronavirüsünden hastalananların sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Son olarak Kamboçya'da ilk kez, coronavirüsü vakasına rastlandığı bildirildi. 'Coronavirüsü Türkiye'de görüldü' iddialarına ise yenileri ekleniyor. Peki, coronavirüsü nedir? Coronavirüsü Türkiye’ye geldi mi?



Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.



