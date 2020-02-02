Corona Virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye’ye sıçradı mı? Corona Virüsü yayılma haritası

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), 11 milyon nüfuslu Çin'in yedinci en büyük şehri olan Çin, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen Corona Virüsü, gündemdeki yerini koruyor. Can almaya devam eden Corona Virüsü’ne Çin’in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradığı öğrenildi. Peki, Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona Virüsü hangi ülkeler görülüyor?
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1
31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), 11 milyon nüfuslu Çin'in yedinci en büyük şehri olan Çin, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen Corona Virüsü, gündemdeki yerini koruyor. Can almaya devam eden Corona Virüsü’ne Çin’in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradığı öğrenildi. Peki, Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona Virüsü hangi ülkeler görülüyor?
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Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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Corona Virüsü belirtileri neler?
Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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Corona Virüsü bulaşır mı?
Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak katılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşabildiği bildirilmiştir. Şuana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir.
Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur, MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir.
Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.
Şu an için bulaştırıcılık süresi, inkübasyon süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.
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Coronavirüsü aşısı için tarih verildi
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.
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Türkiye'de görüldü mü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası Corona Virüs konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlarda yolcular termal kameralarla taranıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok" dedi.
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Corona Virüsü gerçek zamanlı yayılma haritası
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından Corona Virüsü haritası hazırlandı. Harita “Corona Virüsü, Türkiye’de görüldü mü?” sorusuna yanıt veriyor.
Wuhan kentinde başlayan salgının yayılma alanını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlayan haritada toplam vaka sayısı, Corona Virüsü’nün hangi ülkelerde görüldüğü, ülkelerdeki hasta sayısı, Corona Virüsü nedeniyle ölen toplam kişi sayısı ile virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Corona Virüsü gerçek zamanlı yayılma haritası için tıklayın