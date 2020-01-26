Corona virüsü nedir, belirtileri neler? Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi?

ABD'de 2 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de corona virüsü vakalarının tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı. Corona virüsünün Türkiye’de ortaya çıktığı iddiaları sosyal medyaya da damga vurdu. Peki, corona virüsü nedir? Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi?
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Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.
Virüsün ilk başta "bulaşıcı olmadığı" yönünde açıklama yapılsa da etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirdi.Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı.
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CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI?
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip corona virüsü solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
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Virüsün sebep olduğu ölümlerin sayısı giderek artarken Türkiye'de henüz bir vaka görülmediği söyleniyor ancak Konya’daki Çinli bir kadının coronavirüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılması “Türkiye’ye de geldi” iddialarına neden oldu. Peki, iddialar doğru mu? Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi?
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Konya'da coronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.