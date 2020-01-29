Corona virüsü için kedi ve köpeklerde görülüyor mu? Corona virüsü belirtileri ile anlaşılabiliyor mu?
Dünyayı etkisi altına alan ve giderek yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili kedi ve köpekler için uyarı geldi. Üst solunum yolu rahatsızlığı şikayeti ile benzerlik gösteren corona virüsü hava yoluyla bulaşabiliyor. İnsanlar kadar bu hayvanları da tehdit eden corona virüsü ya da 'Vuhan virüsü' erken teşhis koyulduğu zaman kontrol altında tutulabiliyor. Peki, Corona virüsü için kedi ve köpeklerde görülüyor mu? Corona virüsü belirtileri ile anlaşılabiliyor mu? İşte, corona virüsü ile ilgili merak edilen bilgiler.
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Pek çok ülkeyi etkisi altına alan Corona virüsü için risk devam ediyor. Ciddi boyutta akut üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilen ve SARS etkisi yaratan Corona virüsü yalnıza insanları değil, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları da tehdit ediyor. İnsanlara bu hayvanlar aracılığıyla da bulaşabilen Corona virüsü belirtileri dikkate alındığında kontrol altında tutulabiliyor. Peki, Çin merkezli yayılan ve ülkemizde de sağlık kuruluşlarının teyakkuza geçmesine neden olan Corona virüsü belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? İşte, Corona virüsü hakkında merak edilen bazı bilgiler
Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.
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SARS-CoV’un, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu söyledi.
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AĞIR ENFEKSİYON OLARAK 10 YIL SONRA TEKRAR KENDİNİ GÖSTERDİ
Corona virüs ailesinden, daha önce insandan ya da hayvanlarda varlığı göstermemiş MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) isimli virüs ağır enfeksiyon kaynağı olarak, 10 yıl sonra kendini ilk defa insanlarda Suudi Arabistanda göstermişti. Corona virüsler başlıca dört türde sınıflandırılabilirler. Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta olarak İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlı evcil ve yabani hayvanlarda bulunabilmektedirler.
İnsanlarda corona virüsün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Dr. Delibalta, insan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde solunum yolu enfeksiyonu, barsak enfeksiyonu, karaciğer hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabildiğinin altını çizdi. Dr. Delibalta, Erişkinlerde ve çocuklarda çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyreden hastalık, çoğunlukla altta yatan bağışıklık sistemini zayıflatan hastalık veya ilaç kullanımı, diyabet, kalp- akciğer hastalığı, ileri yaş ve bunun gibi sebeplerle ek hastalığı olan kişilerde ağır seyirli olabilir nadiren akciğer enfeksiyonu, böbrek yetmezliği yapabiliyor uyarısında bulundu.
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DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR
Dr. Güler Delibalta, corona virüsünün diğer solunum yolu enfeksiyonu virüsleri gibi öksürme, hapşırma gibi çevreye virüs saçılımı olur; öksürük, hapşırıkı varsa ağız ve burun mendille kapatılmalısı gerektiğini söyleyerek, hasta kişiler ile yakın temasla da bulaşabilir eller sık sık yıkanmalı, kirli ellerle ağız burun ve gözlere dokunulmaması gerektiğini söyledi. Vahşi deniz ürünlerinin toptan satış pazarında yasadışı yollarla satılması ve insandan insana sağlık merkezlerinde damlacık yoluyla bulaştığı bilindiği bilgisini paylaşan Dr. Delibalta, Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve halsizlik. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamaz ifadelerini kullandı.
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VAKA GÖRÜLEN ÜLKELERE GİDECEK KİŞİLER DİKKAT
Çin ve vakaların görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamalarının getirildiğini hatırlatan Dr. Delibalta, farklı sebeplerden dolayı gitmek zorunda olanlar için uyarılarda bulundu. Dr. Delibalta, Sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gerekiyor. Altta yatan hastalığı olanlar mutlaka riskli bölgeye yolculuklarını izleyen doktorlarına danışarak planlama yapılmalıdır. Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalı, El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Özel bir tedavi veya kalıcı bağışıklık sağlayacak bir aşı yoktur dedi.
Korkutan virüs Corona, İzmir'de teyakkuza neden oldu. Çin'den gelen bir hastanın öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmasının ardından Corona virüsü şüphesi oluştu. İş için Wuhan'a 600 kilometre mesafedeki bir şehre giden K.Ü, bir süre müşahede altında tutuldu. Kendisi için hazırlanan özel odada istirahat eden K.Ü'nün Corona virüsü taşımadığı belirlendi.
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TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?
Virüsün sebep olduğu ölümlerin sayısı giderek artarken Türkiye'de henüz bir vaka görülmediği söyleniyor ancak Konya’daki Çinli bir kadının coronavirüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılması “Türkiye’ye de geldi” iddialarına neden oldu. Peki, iddialar doğru mu? Coronavirüsü Türkiye’ye geldi mi?
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Konya'da coronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.
Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.
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İzmir'de 'coronavirüs' paniği!
Korkutan virüs Corona, İzmir'de teyakkuza neden oldu. Çin'den gelen bir hastanın öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmasının ardından Corona virüsü şüphesi oluştu. İş için Wuhan'a 600 kilometre mesafedeki bir şehre giden K.Ü, bir süre müşahede altında tutuldu. Kendisi için hazırlanan özel odada istirahat eden K.Ü'nün Corona virüsü taşımadığı belirlendi.