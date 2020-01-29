Corona virüsü için kedi ve köpeklerde görülüyor mu? Corona virüsü belirtileri ile anlaşılabiliyor mu?

Pek çok ülkeyi etkisi altına alan Corona virüsü için risk devam ediyor. Ciddi boyutta akut üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilen ve SARS etkisi yaratan Corona virüsü yalnıza insanları değil, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları da tehdit ediyor. İnsanlara bu hayvanlar aracılığıyla da bulaşabilen Corona virüsü belirtileri dikkate alındığında kontrol altında tutulabiliyor. Peki, Çin merkezli yayılan ve ülkemizde de sağlık kuruluşlarının teyakkuza geçmesine neden olan Corona virüsü belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? İşte, Corona virüsü hakkında merak edilen bazı bilgiler



Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.



