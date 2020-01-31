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Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 00:46, /

Corona virüsü can almaya devam ediyor. Corona virüsü nedir? Coronavirüs Türkiye'ye sıçradı mı?

Çin'de ortaya çıkan ve ölü sayısının her geçen gün artığı corona virüsü, hızla yaygınlaşarak insna sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Hızla yayılan virüsle ilgili ölü ve vaka sayısı artmaya devam ederken, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan son birkaç günde ülkenin salgın etkisi altındaki şehirlerine 546 hava yolu seferi iptal edildiğini duyurdu. Peki corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsü nedir? belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? İşte, corona virüsünde son durum ve yaşanan gelişmeler.

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Aralık ayından bu yana konuşulan corona virüsü can almaya devam ediyor. Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer Wuhan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede 1370 kişinin bulunduğu öğrenildi. Peki, Corona virüsü nedir? Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı?

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan koronavirüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 106 kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.

Corona virüsü haftalardır Çin'in mücadele ettiği bir salgın hâline geldi.. Gelen son dakika bilgisine göre koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaşmış durumda. Peki, Çin'deki Coronavirus ile ilgili ne biliyoruz? Corona virüsü nasıl bulaşır, virüs bulaşmadan önce korunmak için neler yapılabilir? Corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri devam ederken Koronavirüs belirtileri neler? Nereden yayıldı? Nasıl ortaya çıktı? Koronavirüs tedavisi var mıdır? Corona ismi nereden geliyor? soruları da merak ediliyor.. İşte Coronavirüs hakkında her şey...

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7 bin 738 kişi koronavirüsüne yakalandı. Virüs bulaşan insan sayısının çoğunluk kısmını Çin'in Hubei eyaletinde ve Wuhan şehri ile yakınındaki şehirler bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.SARS-CoV’un, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu söyledi.

Corona virüs ailesinden, daha önce insandan ya da hayvanlarda varlığı göstermemiş MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) isimli virüs ağır enfeksiyon kaynağı olarak, 10 yıl sonra kendini ilk defa insanlarda Suudi Arabistanda göstermişti. Corona virüsler başlıca dört türde sınıflandırılabilirler. Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta olarak İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlı evcil ve yabani hayvanlarda bulunabilmektedirler.

İnsanlarda corona virüsün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Dr. Delibalta, insan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde solunum yolu enfeksiyonu, barsak enfeksiyonu, karaciğer hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabildiğinin altını çizdi. Dr. Delibalta, Erişkinlerde ve çocuklarda çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyreden hastalık, çoğunlukla altta yatan bağışıklık sistemini zayıflatan hastalık veya ilaç kullanımı, diyabet, kalp- akciğer hastalığı, ileri yaş ve bunun gibi sebeplerle ek hastalığı olan kişilerde ağır seyirli olabilir nadiren akciğer enfeksiyonu, böbrek yetmezliği yapabiliyor uyarısında bulundu.

Dr. Güler Delibalta, corona virüsünün diğer solunum yolu enfeksiyonu virüsleri gibi öksürme, hapşırma gibi çevreye virüs saçılımı olur; öksürük, hapşırıkı varsa ağız ve burun mendille kapatılmalısı gerektiğini söyleyerek, hasta kişiler ile yakın temasla da bulaşabilir eller sık sık yıkanmalı, kirli ellerle ağız burun ve gözlere dokunulmaması gerektiğini söyledi. Vahşi deniz ürünlerinin toptan satış pazarında yasadışı yollarla satılması ve insandan insana sağlık merkezlerinde damlacık yoluyla bulaştığı bilindiği bilgisini paylaşan Dr. Delibalta, Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve halsizlik. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamaz ifadelerini kullandı.

3VİRÜSTEN NASIL KORUNURUM

VİRÜSTEN NASIL KORUNURUM?

Dünya Sağlık Örgütü, insanların şu an için belirli bir tedavisi veya aşısı olmayan virüse maruz kalmaktan ve bulaşmasını azaltmak için basit önlemler almasını öneriyor.

Birleşmiş Milletler virüsten korunmak için insanlara şu önerilerde bulunuyor.

-Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın.

-Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. -Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının.

-Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. -Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının.

4CORONAVİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELER

CORONAVİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELER?

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.

Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.

Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü, enfekte olanların üçtü berini öldürdü.

Coronavirüsü ile ilgili vakaların çoğu Çin'de. Ölümlerin büyük çoğunluğu ise Çin'in Hubei bölgesinde gerçekleşti. Virüs birçok Asya ülkesine bunun yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika'ya da yayıldı.

5YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN NE YAPILDI

YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN NE YAPILDI?

Şu an için yeni tip coronavirüsü için aşı geliştirilemedi. Çin hükümeti, virüsün merkezi olan Wuhan şehrini deyim yerindeyse mühürledi. Çin Devlet televizyonu, bu hareketin salgının yayılmasını durdurmak ve yaşamları korumak anlamına geldiğini belirtti.

Virüsten etkilenen bir düzineden fazla Çin şehri de 56 milyon insanı etkileyen ulaşım kısıtlamaları getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki havaalanları virüs tarama önlemleri aldı ve bazı ülkeler vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmeye çalışıyor.

Çinli sağlık yetkilileri hala virüsün menşeini belirlemeye çalışıyor. Ancak uzmanlar Wuhan'da yasa dışı şekilde hayvan ticareti yapılan deniz ürünleri pazarının virüsün kaynağı olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü de salgının birincil kaynağının hayvansal olduğunu söylüyor. Çinli bilim insanlarına göre, bu yeni tip virüsün kaynağı Çin krait yılanı, kobralar...

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Çaresiz havayolu yolcuları, plastik şişeler, motosiklet kaskları, poşetler kullanarak kendilerini ölümcül coronavirüsünden korumaya çalışıyor.

Dünya genelinde birçok havayolu şirketi coronavirüsü nedeniyle Çin uçuşlarını durdurmuş durumda. En son İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise insanların salgından ne kadar korktukları ve virüs konusunda çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor.

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Fotoğraflarda insanların kafalarına plastik şişe geçirdiği, çocuklarını poşete sardıkları görülüyor.

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Şanghay'dan Perth'e giden uçuşta, bir adam kendini ölümcül virüsten korumak için motosiklet kaskı takmış halde görüntülendi. Aynı uçuşta olan bazı yolcular insanların hepsinin en azından yüz maskesi taktığını ve uçağın yere indikten hemen sonra spreylerle dezenfekte edildiğini söyledi.

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Çin'de, yolcuların yüz maskesi giymedikleri takdirde herhangi bir toplu taşıma aracına binilmesine izin verilmiyor. Coronavirüsü nedeniyle 132 kişi yaşamını yitirdi.

10CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYEYE SIÇRADI MI

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE SIÇRADI MI?

Dünyayı tehdit eden corona virüsü için diğer ülkeler de önlem almaya başladı. Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği de, Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Konya ve İzmir’den sonra İstanbul Aksaray'da da corona virüsü iddiaları ortaya atıldı ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddiaları yalanladı. Koca gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'daşüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

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