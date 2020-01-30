Corona virüsü can almaya devam ediyor - Corona virüsü nedir? Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı?

7 bin 738 kişi koronavirüsüne yakalandı. Virüs bulaşan insan sayısının çoğunluk kısmını Çin'in Hubei eyaletinde ve Wuhan şehri ile yakınındaki şehirler bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.SARS-CoV’un, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu söyledi.



Corona virüs ailesinden, daha önce insandan ya da hayvanlarda varlığı göstermemiş MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) isimli virüs ağır enfeksiyon kaynağı olarak, 10 yıl sonra kendini ilk defa insanlarda Suudi Arabistanda göstermişti. Corona virüsler başlıca dört türde sınıflandırılabilirler. Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta olarak İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlı evcil ve yabani hayvanlarda bulunabilmektedirler.



İnsanlarda corona virüsün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Dr. Delibalta, insan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde solunum yolu enfeksiyonu, barsak enfeksiyonu, karaciğer hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabildiğinin altını çizdi. Dr. Delibalta, Erişkinlerde ve çocuklarda çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyreden hastalık, çoğunlukla altta yatan bağışıklık sistemini zayıflatan hastalık veya ilaç kullanımı, diyabet, kalp- akciğer hastalığı, ileri yaş ve bunun gibi sebeplerle ek hastalığı olan kişilerde ağır seyirli olabilir nadiren akciğer enfeksiyonu, böbrek yetmezliği yapabiliyor uyarısında bulundu.



Dr. Güler Delibalta, corona virüsünün diğer solunum yolu enfeksiyonu virüsleri gibi öksürme, hapşırma gibi çevreye virüs saçılımı olur; öksürük, hapşırıkı varsa ağız ve burun mendille kapatılmalısı gerektiğini söyleyerek, hasta kişiler ile yakın temasla da bulaşabilir eller sık sık yıkanmalı, kirli ellerle ağız burun ve gözlere dokunulmaması gerektiğini söyledi. Vahşi deniz ürünlerinin toptan satış pazarında yasadışı yollarla satılması ve insandan insana sağlık merkezlerinde damlacık yoluyla bulaştığı bilindiği bilgisini paylaşan Dr. Delibalta, Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve halsizlik. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamaz ifadelerini kullandı.