Corona virüsü belirtileri nelerdir? Korona virüsü olan bir kişi nasıl anlaşılır?
Sars ve Mers gibi akut sendromlara sebebiyet veren Corona virüsü belirtileri içerisinde pek çok unsur yer alıyor. Orta Doğu'da ortaya çıkan ve ülkemizde henüz rastlanmayan Corona virüsü, kontrol altına alınmadığı takdirde öldürücü olabiliyor. Peki, Corona virüsü belirtileri arasında neler yer alıyor? İşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önemli uyarılarda bulunduğu Corona virüsü hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Corona virüsü yarattığı tehlike dolayısıyla tüm dünya ülkelerini teyakkuza geçirdi. Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve hızla yayılmaya başlayan Corona virüsü, tespit ve teşhis edilemediği takdirde büyük sıkıntılara neden olabilecek. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı'ndan Corona virüsü hakkında son açıklamalar
CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA SON BİLGİLER
Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Novel koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir suştur. Koronavirüsler zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaş söz konusudur.
Ayrıntılı araştırmalar SARS-CoV’un misk kedilerinden ve MERS-CoV'un tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını ortaya çıkarmıştır. Henüz insanları enfekte etmemiş, bilinen birkaç koronavirüs türü hayvanlar arasında dolaşımdadır.
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31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan Şehrinde tespit edilen etiyolojisi bilinmeyen (nedeni bilinmeyen) pnömoni vakaları hakkında bilgilendirilmiştir. 7 Ocak'ta Çinli yetkililer tarafından yeni bir koronavirüs (2019-nCoV), etken virüs olarak tanımlanmıştır.
10 Ocak'ta DSÖ, tüm ülkelerin bu virüs için nasıl hazırlanabilecekleri, hastaların nasıl izleneceği, numunelerin nasıl test edileceği, tedavinin nasıl olacağı, sağlık merkezlerinde enfeksiyonun kontrolü, doğru malzemelerin temini ve bu yeni virüs hakkında kitle iletişimini içeren bir dizi geçici rehber yayınlamıştır.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
En sık görülen enfeksiyon belirtileri; solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğüdür. Daha ciddi vakalarda enfeksiyon, pnömoniye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.
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Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer almaktadır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.
DSÖ, şu an mevcut bilgilere dayanarak, herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasını önermemektedir.
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YURTDIŞINA SEYAHAT EDECEKLER NELER YAPMALI?
Koronavirüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen geniş bir solunum yolu virüsü ailesidir. Seyahat öncesi, sırasında veya sonrasında akut solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat öykülerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilmektedir.
Halk sağlığı yetkilileri, sağlıkçılar, seyahat sağlık klinikleri, seyahat acenteleri ve taşımacılık şirketleri tarafından ve giriş noktalarında genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için yolcuların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
DSÖ'nün, genel hastalık için, çeşitli hastalıklara maruz kalmaya ve bulaşmayı azaltmaya yönelik el ve solunum hijyenini ve güvenli gıda uygulamalarını içeren, standart önerileri aşağıdaki gibidir:
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Alkol bazlı temizleyiciler veya sabun ve su kullanarak elleri sık sık temizleyin;
• Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu dirseğiniz veya mendil ile kapatın - mendili derhal atın ve ellerinizi yıkayın;
• Ateş ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının;
• Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız acilen tıbbi yardım alın ve seyahat öykünüzü sağlık uzmanınızla paylaşın;
• Halen yeni koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelerde canlı pazarları ziyaret ederken, canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan korunmasız temastan kaçının;
• Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Çiğ et, süt veya hayvan organları, iyi gıda güvenliği uygulamalarına göre pişmemiş gıdalarla çapraz kontaminasyonu önlemek için dikkatlice işlenmelidir.
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Mevcut salgın, büyük bir yurtiçi ve uluslararası ulaşım merkezi olan Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Çin Yeni Yılı boyunca Ocak ayının son haftasında önemli ölçüde artması beklenen büyük nüfus hareketleri ve gözlemlenen insandan insana bulaşma göz önüne alındığında, diğer bölgelerde ve ülkelerde yeni doğrulanmış vakaların görülmeye devam edeceği beklenmektedir.
Yeni koronavirüs için şu anda mevcut olan bilgilerle DSÖ, uluslararası trafikte gereksiz kısıtlamalar olmaksızın hastalığın ülke dışına çıkması veya importe olması riskini sınırlandıracak önlemlerin uygulanması gerektiğini tavsiye etmektedir.
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Çin makamlarına göre, 25 Ocak'ta Çin'de başlayan Bahar Şenliği sırasında gereksiz veya zorunlu olmayan büyük ölçekli kamu toplantıları onaylanmayacaktır.