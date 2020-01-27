Corona virüsü belirtileri nelerdir? Korona virüsü olan bir kişi nasıl anlaşılır?

Corona virüsü yarattığı tehlike dolayısıyla tüm dünya ülkelerini teyakkuza geçirdi. Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve hızla yayılmaya başlayan Corona virüsü, tespit ve teşhis edilemediği takdirde büyük sıkıntılara neden olabilecek. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı'ndan Corona virüsü hakkında son açıklamalar



CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA SON BİLGİLER



Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Novel koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir suştur. Koronavirüsler zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaş söz konusudur.



Ayrıntılı araştırmalar SARS-CoV’un misk kedilerinden ve MERS-CoV'un tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını ortaya çıkarmıştır. Henüz insanları enfekte etmemiş, bilinen birkaç koronavirüs türü hayvanlar arasında dolaşımdadır.



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