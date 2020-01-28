Corona virüs'de son durum.. Korkutan tarih: 3 Şubat!

8,74 MİLYAR DOLAR AYIRDI Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan ortak açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınını önlemek için 60,33 milyar yüen (yaklaşık 8,74 milyar dolar) tahsis edildi.Bu arada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, Vuhan’dan Bahar Bayramı ve koronavirüs salgını etkisiyle ayrılan 5 milyon kişinin izlendiğini bildirdi. Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang, dün Bahar Bayramı ve salgın etkisi nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin şehirden ayrıldığını açıklamıştı. Vuhan kentinin nüfusu 11 milyonu buluyor.