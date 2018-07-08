Çorlu'da tren vagonu devrildi... İlk görüntüler...
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Trende ilk bilgilere göre 360 yolcu bulunuyordu. Araç ile ulaşımın çok zor olduğu belirtilen bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. T
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