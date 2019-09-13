Çöp poşeti giyerim yine yakışır!

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında çok konuşulan bir akım başladı son dönemde. Üstelik de bu akımın önde gelen takipçileri birer moda ikonu sayılan ünlüler. Akıma verilen isme gelince belki kendisinden daha ilginç, magazin dünyasında esprilere konu olacak türden.
Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Lottie Moss, Khloe Kardashian... Bütün bu ünlüler birçok kez "sen çöp torbası giysen bile yakışır" sözünü duymuşlardır büyük olasılıkla. Görünüşe göre de bunu ciddiye almış durumdalar.
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