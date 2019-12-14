Colin Firth ile Livia Giuggioli'nin 22 yıllık evliliği bitti: Böylesini tahmin bile edemezdi

Colin Firth ile eşinin boşanmasının ardında ise her ne kadar yıllarca gizlemiş olsalarda sonunda ortaya çıkan bir skandal var.



Aslında Firth'ün eşi Livia Giuggioli iki yıl önce İtalyan gazeteci Marco Bracaccia ile aşk yaşadığını kabul etmişti.



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