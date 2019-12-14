Colin Firth ile Livia Giuggioli'nin 22 yıllık evliliği bitti: Böylesini tahmin bile edemezdi
Sinemanın örnek gösterilen evliliklerinden birinde daha yolun sonuna gelindi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aralarında Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones’s Diary) Love Actually (Aşk Her Yerde), Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) The King’s Speech (Zoraki Kral) gibi yapımların da bulunduğu çok sayıda filmde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Colin Firth ile 22 yıllık eşi Giuggioli, yolllarını ayırdı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
2
Konuyla ilgili olarak dün bir açıklama yapan çift bir süredir zaten ayrı yaşadıklarını ve evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
3
Firth ve eşinin açıklamasında çiftin yollarını ayırmış olmalarına rağmen dost kalacakları da belirtildi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
4
Colin Firth ve Livia Giuggioli'nin iki tane erkek çocukları bulunuyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
5
Çiftin boşanma nedeni ise şaşırtıcı. Örnek evliliğin bitmesinin nedeni Livia Giuggioli'nin çocukluk arkadaşı olan bir İtalyan gazeteci.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
6
Livia Giuggioli bir süredir yılar önceki arkadaşı gazeteci Marco Brancaccia ile aşk yaşıyordu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
7
Colin Firth ile eşinin boşanmasının ardında ise her ne kadar yıllarca gizlemiş olsalarda sonunda ortaya çıkan bir skandal var.
Aslında Firth'ün eşi Livia Giuggioli iki yıl önce İtalyan gazeteci Marco Bracaccia ile aşk yaşadığını kabul etmişti.
BACKGRID USA
8
Bu kısa süreli ilişki bittikten sonra Brancaccia, Giuggioli konusunda takıntılı hale geldi. Sonra da onu mesajlarıyla rahatsız etmeye başladı.
Bu arada Giuggioli, bir süre flört ettiği İtalyan gazeteci hakkında şikayetçi oldu. O dönemde Livia Giuggioli, gazetecinin mesajlarının kendisini korkutup zarar verdiğini ileri sürmüştü.
BACKGRID USA
9
Fakat iddialara göre sonra beklenmedik gelişmeler oldu. Firth çifti, Livia'nın bu kısa macerasının ardından yeniden bir araya geldi. Fakat, Livia Giuggioli, o dönemde çocukluk arkadaşı Marco Brancaccia'ya ilgi duymaya başladı.
Bunun üzerine çift de ayrılık kararı aldı. Ama özel hayatını kamuoyunun gözleri önüne sermeyi zaten sevmeyen çift bu konuyu olabildiğince gizledi.
BACKGRID USA
10
Bu arada İtalyan gazeteci Livia Giuggioli'nin kendisine yönelik "mesajla taciz" suçlamalarını reddetti. Gazeteci "Livia, Colin'i benim için terk etmek istiyordu" dedi.
Brancaccia, Livia Giuggioli'nin kendisine yönelik suçlamalarını "2015 ile 2016 arasındaki ilişkilerini maskelemek için" ortaya attığını da ileri sürdü.
BACKGRID USA
11
Sonra 50 yaşındaki Livia Giuggioli ile Marco Brancaccia tekrar birlikte olmaya başlayınca Firth çifti de önmce yollarını ayırdı. Sonda da boşanmayı kamuoyuna duyurdu.
Çiftin evliliklerinden 18 yaşında Luca ve 16 yaşında Matteo adında iki oğlu var. 59 yaşındaki Colin Firth'ün Meg Tilly ile ilişkisinden de 29 yaşında Will adında bir oğlu bulunuyor.
BACKGRID USA
12
Bu arada İtalyan gazetecinin, Colin Firth'e , karısıyla birlikte olduğunda yaptıklarını anlattığı elektronik postalar gönderdiği de ileri sürüldü.