Yakın çekim ünlüler

Gösteri dünyasının ünlülerinin çok yakından çekilen fotoğrafları şaşırtıyor. Bazen uzaktan kusursuz görünenlerin yüzlerindeki en küçük kusur bile objektiflerden saklanamıyor. Bakalım ünlüleri çok yakın halleriyle tanıyacak mısınız.
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