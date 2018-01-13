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Yakın çekim ünlüler

Gösteri dünyasının ünlülerinin çok yakından çekilen fotoğrafları şaşırtıyor. Bazen uzaktan kusursuz görünenlerin yüzlerindeki en küçük kusur bile objektiflerden saklanamıyor. Bakalım ünlüleri çok yakın halleriyle tanıyacak mısınız.

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 13:37 | Son Güncelleme:
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Bakalım ünlüleri çok yakın halleriyle tanıyacak mısınız.

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