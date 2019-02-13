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Çok utandı: Çabuk oturalım yerimize

Sinema tutkunlarının en az Oscar kadar heyecanla beklediği Britanya Film Akademisi (BAFTA) Ödülleri önceki akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da dağıtıldı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
13.02.2019 - 10:13 | Son Güncelleme:
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Çok utandı: Çabuk oturalım yerimizeNext

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen törenin en çok ilgi çeken konuğu ise Akademi'nin yöneticisi olan Prens William'ın eşi Kate Middleton oldu. Alexander McQueen elbisesiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Middleton ve Prens William, gecenin en tuhaf anlarından birinin de kahramanı oldu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: Kate Middleton , prens william

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