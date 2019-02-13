Çok utandı: Çabuk oturalım yerimize

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen törenin en çok ilgi çeken konuğu ise Akademi'nin yöneticisi olan Prens William'ın eşi Kate Middleton oldu. Alexander McQueen elbisesiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Middleton ve Prens William, gecenin en tuhaf anlarından birinin de kahramanı oldu.
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