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Çok ucuza otomobil nasıl alınır? İşte o yöntem

Ucuza yüksek modelli, düşük kilometreli araba almak isteyenler hasarlı araçlara yöneldi. Hasarlı araç almanın da püf noktaları bulunuyor.

Burak TAŞÇI / Hurriyet.com.tr
08.03.2019 - 07:16 | Son Güncelleme:
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Çok ucuza otomobil nasıl alınır İşte o yöntemNext

Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama sıfır otomobil fiyatı 70 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabi isteklere göre bu fiyat yukarı çıkıyor. Bütçesi kısıtlı olan vatandaş ise çok eski otomobillere 15-20 bin TL verip arızasıyla uğraşmaya başlıyor.

Etiketler: pert , otomobil , haberler
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