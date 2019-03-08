Çok ucuza otomobil nasıl alınır? İşte o yöntem

Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama sıfır otomobil fiyatı 70 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabi isteklere göre bu fiyat yukarı çıkıyor. Bütçesi kısıtlı olan vatandaş ise çok eski otomobillere 15-20 bin TL verip arızasıyla uğraşmaya başlıyor.
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